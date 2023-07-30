В Башкирии водолазы извлекли со дна Кармановского водохранилища тела двоих утонувших парней

Фото: Рустем Ахунов

По данным МЧС по Башкирии за сутки с утра 29 по утро 30 июля на водоемах Башкирии утонули семь человек, в том числе 17-летний парень.

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, в одном из ЧП на воде утонули сразу двое 20-летних парней. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 июля, на Кармановском водохранилище под Нефтекамском. Сейчас в истории с гибелью двоих молодых людей разбирается следственно-оперативная группа. Ранее мы писали, что единственный вернувшийся на берег молодой человек был задержан для выяснения обстоятельств.

Тела утонувших парней нашли и доставили на берег водолазы.

В этот же день на реке Белая в Уфе на глазах у друга утонул 17-летний парень. Его тело также доставали из воды водолазы.