Двое жителей Башкирии ночью утонули на Кармановском водохранилище

Фото: МЧС по РБ

В ночь на воскресенье, 30 июля, на Кармановском водохранилище под Нефтекамском утонули двое молодых людей. Трое 20-летних парней плавали на резиновой лодке и в какой-то момент один из них споткнулся об весло и упал за борт. Второй пассажир лодки нырнул за ним, но в итоге оба утонули.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, до берега добрался только один парень – хозяин лодки. Его для выяснения обстоятельств ЧП задержали сотрудники полиции. На место прибыли экстренные службы и скорая помощь. Водолазы ищут тела погибших парней.

По данным МЧС по Башкирии сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

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