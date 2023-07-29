фото: УГЗ

Сегодня вечером, 29 июля, в реке Белой в Уфе на глазах у друга утонул 17-летний парень. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел в районе улицы Кемеровской, 114. Два молодых человека гуляли неподалеку и из-за жары решили искупаться. Они выбрали не оборудованное для этого место – и как только зашли в воду, сразу стали тонуть. На злополучном участке, где это случилось, дно резко обрывается – там добывают песок.

– Если один хоть как-то умел плавать, то второй этими навыками не обладал. Товарищ, сам едва выбравшись из реки – ноги свело судорогой, – сразу стал звать на помощь. Один из взрослых откликнулся, вызвал спасателей и даже пытался найти подростка под водой, – передали в УГЗ.

Прибывшие на место происшествия водолазы обнаружили утонувшего на глубине четырех метров.