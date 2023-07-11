«Не была готова и ушла в глубокую депрессию» Гульназ Асаева вспомнила о сложном периоде своей жизни

фото: соцсети Гульназ Асаевой

Певица из Башкирии Гульназ Асаева рассказала об одном из самых сложных периодов своей жизни – беременности и состоянии после родов. Артистка поделилась личным в своих соцсетях.

– Я вообще была не готова к родам, я ушла в глубокую депрессию от того, что мне казалось, что я не справлюсь плюс лишний вес, несвежий вид, нересурсное состояние, еще спустя месяц я потеряла самого близкого и родного человека – кортатая. Короче, тяжело было, но мы справились, – отметила Асаева.

Она добавила, что пережить сложную жизненную ситуацию ей помог муж Вильдан. Он всегда был рядом и поддерживал ее.

Напомним, Асаева родила дочь в октябре 2021 года. Молодая семья назвала малышку Диной.