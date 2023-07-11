ХК «Салават Юлаев» в аномальную жару организовал в Уфе вывоз снега для горожан

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 11 июля, хоккейный клуб «Салават Юлаев» в аномальную жару организовал в Уфе вывоз снега для горожан. Об этом рассказала пресс-служба команды.

Свежий снег вывозят каждый час прямиком со спортивного комплекса «Уфа-Арена». Сообщается, что из-за акции перед комплексом стадиона с утра собралось множество людей.

Напомним, вчера, 10 июля как в Уфе, так и во всей Башкирии стояла аномальная жара. Столбики термометров превышали 40-градусную отметку. Под конец дня в столице республики и ее окрестностях неожиданно поднялся сильный ветер: он сносил деревья и вырывал окна у домов. Последствиями стихии местные жители поделились в социальных сетях.

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