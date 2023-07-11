10 июля 2023 года стал в Уфе самым жарким днем за более чем 50 лет

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 10 июля, в Уфе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Столбики термометров поднялись в минувший понедельник до +39,4°. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2020 году, тогда термометры показали температуру в +35°.

Ранее самым жаркий день за всю историю наблюдений за температурой был зарегистрирован в 1952 году (+39,2°). То есть, вчерашний день стал самым жарким днем за более чем 50 лет.

Напомним, сегодня, 11 июля, в Башкирии ожидается аномальная жара до +40 градусов. Существенных осадков не предвидится. В некоторых районах прогнозируется ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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