Во время аномальной жары в Уфе сильный ветер вырвал окна у дома и снес деревья

фото: Telegram

10 июля как в Уфе, так и во всей Башкирии стояла аномальная жара. Столбики термометров превышали 40-градусную отметку. Под конец дня в столице республики и ее окрестностях неожиданно поднялся сильный ветер: он сносил деревья и вырывал окна у домов. Последствиями стихии в соцсетях делились местные жители – мы собрали самые яркие случаи.

От погоды пострадал дом по улице Дагестанской, 12 в микрорайоне Серебряный ручей. Там порывы буквально выдрали два больших стеклопакета у одной из квартир. Один из них, по сообщениям очевидцев, при падении за землю едва не пришиб ребенка – тот успел убежать. Вторая конструкция рухнула на крышу припаркованного автомобиля.

Коммунальные службы оградили опасный участок // Telegram / Демский район

В другой части города – Черниковке – ветер смог оторвать часть крыши у жилого дома. Шифер рухнул во двор. К счастью, обошлось без пострадавших.

фото: Telegram

В подъезде одной из высоток жилого комплекса «Веденеевский» от ветра рухнул потолок. Это произошло как только семья с ребенком на коляске открыла с улицы дверь в парадную. Проникший в помещение сильный сквозняк повалил потолочное покрытие вниз.

фото: соцсети

Традиционно стихия отыгралась и на деревьях. Их повалило в той же Черниковке, некоторые насаждения перегородили дорогу. Похожие ЧП случились на улицах Энтузиастов и Блюхера, а также во дворе гимназии №115.

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

Некоторых жителей ветер застал прямо на пляже. В сети публикуются кадры с мест отдыха в Ильмурзино, что в Кушнаренковском районе под Уфой и с пляжа «Ак Яр» в Нижегородке, где, по словам очевидцев, порывами снесло кафе, туалет и раздевалку. Отдыхающим пришлось срочно собираться свои вещи и бежать в укромные места.

фото: Telegram // Новости Башкортостана

Сегодня, 11 июля, в Башкирии сохранится очень жаркая погода. К обеду воздух прогреется до +34, +37°, а местами будет настоящее пекло – до +38, +40°. Днем ветер возможны такие же порывы ветра, как и накануне. Ранее «КП-Уфа» опубликовала мнение эксперта о том, как пережить зной и действовать при солнечном ударе.