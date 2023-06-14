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НовостиОбщество14 июня 2023 9:13

Роспотребнадзор Башкирии осмотрел 548 магазинов в поисках напитка «Мистер сидр»

Ранее в республике нашли склад, где хранилось более 2,6 тыс. литров этого алкоголя
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Роспотребнадзор РБ

фото: Роспотребнадзор РБ

Роспотребнадзор по состоянию на 14 июня осмотрел в Башкирии 548 магазинов и заведений в поисках смертельно опасного алкогольного напитка «Мистер Сидр». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– На двух оптовых складах проводятся внеплановые проверки. Мониторинг продолжается, – передали в Роспотребе. – Случаев отравления этой продукции на территории нашего региона нет.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких регионах России после употребления напитка под названием «Мистер сидр» самарского производства отравились десятки человек. От интоксикации этим спиртным погибли более 30 россиян. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ульяновской области. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее Минторг Башкирии заявил, что смертельный сидр поставлялся в республику. Спустя некоторое время Роспотребнадзор заявил, что нашел в республике целый склад с этим алкоголем объемом более 2,6 тыс. литров.