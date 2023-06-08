На оптовом складе в Башкирии нашли более 2,6 тыс. литров напитка «Мистер сидр»

фото: Роспотребнадзор РБ

Роспотребнадзор Башкирии во время проверки обнаружил на складе компании «Кронштадт» в городе Салавате более 2,6 тыс. литров смертельного алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ведомства.

– Обнаружено 88 кег по 30 литров алкогольной продукции «Пивная продукция – «Мистер Сидр». Управлением приостановлена реализация этой продукции объемом 2640 литров, – передали в ведомстве. – Ситуация остаётся на контроле нашего Управления.

фото: Роспотребнадзор РБ

Специалисты отобрали пробы напитка для проведения лабораторных испытаний на содержания метилового спирта и солей металлов.

фото: Роспотребнадзор РБ

Роспотребнадзор призвал жителей быть бдительными при покупке алкогольной продукции и немедленно сообщать о случаях продажи напитка «Мистер сидр» по телефону 8(347)229-90-76.

Напомним, в начале текущей недели стало известно, что в нескольких регионах России после употребления суррогатного алкоголя, напитка под названием «Мистер сидр» самарского производства отравились десятки человек. От интоксикации этим спиртным погибли 30 россиян. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ульяновской области. Еще более 60 человек находятся в больнице. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее Минторг Башкирии заявил, что смертельный сидр поставлялся в республику. «КП-Уфа» прошлась по местным магазинам и выяснила, продается ли этот суррогат у нас.