Убивший десятки человек в России сидр поставлялся в Башкирию

фото: УМВД по Ульяновской области

Разливной алкогольный напиток «Мистер сидр», от отравления которым в России скончались десятки человек, поставлялся в том числе и на территорию Башкирии. Об этом 7 июня со ссылкой на Росалкогольрегулирование сообщило республиканское министерство торговли. Ведомство рекомендовало воздержаться от покупки и употребления разливного алкоголя с наименованием «Сидр», реализуемого в обезличенных пластиковых бутылках.

Напомним, в начале текущей недели стало известно, что в нескольких регионах после употребления суррогатного алкоголя, напитка под названием «Мистер сидр» самарского производства отравились десятки человек. По состоянию на 7 июня от интоксикации этим спиртным погибли 32 россиянина. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ульяновской области – 20. Еще более 60 человек находятся в больнице. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее «КП-Уфа» прошлась по местным магазинам и выяснила, продается ли смертельный сидр у нас.