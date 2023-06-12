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НовостиОбщество12 июня 2023 14:50

Мобилизованные из Башкирии записали видеопоздравление по случаю Дня России

Они пожелали согражданам мира и добра
Источник:kp.ru
кадр видео: Telegram // Башкирский батальон

кадр видео: Telegram // Башкирский батальон

Мобилизованные жители Башкирии записали в зоне специальной военной операции видеопоздравление по случаю Дня России. Запись 12 июня опубликовал телеграм-канале «Башкирский батальон».

– Поздравляем всех жителей нашей великой страны с праздником. Желаем всем мира, добра и всего самого светлого, – сказал боец в окружении своих сослуживцев, которые держали в руках флаги Башкирии и России.

Поздравления с Днем России так же записали добровольцы башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

Напомним, в башкирской столице Уфе сегодня также отмечается День города. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города.