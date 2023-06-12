Концерты, блогеры и пешеходный центр: как в Уфе отмечают День города

фото: ufacity.info

Сегодня, 12 июня, жители столицы Уфы отмечают День города и России. По этому случаю во всех районах города проходят праздничные мероприятия. Рассказываем о самых масштабных из них.

Одно из первых крупных событий в честь башкирской столицы произошло на набережной реки Белой у Монумента дружбы. Там состоялся парад судов и авиашоу – выступление пилотажной группы аэродрома «Первушино».

фото: glavarb.ru

Главной площадкой празднования дня рождения Уфы стали улицы Ленина и Чернышевского. Сейчас там проходит фестиваль, объединивший несколько тематических зон: ремесленные и выставочные, интерактивные площадки. Кроме того, на улицах выступают музыканты и художники и проводятся мастер-классы.

фото: ufacity.info

В рамках фестиваля «Уфа: эпоха доблести и славы» улица Ленина от Главпочтамта до концертного «Башкортостан» превратился в проспект. Здесь свои достижения презентуют районы столицы, представляя важные вехи истории, знакомя с представителями трудовых династий, главными предприятиями, внесшими вклад в развитие Уфы. На площадках разместились выставки достижений промышленности, работы реального сектора экономики, культуры, образования, спорта, молодежной политики, уникальных и бизнес-проектов.

фото: ufacity.info

На площади перед ГКЗ «Башкортостан» так же организована площадка «Уфа – студенческая», где можно посетить профориентационные зоны, а студенческие творческие коллективы проводят концертную программу. Здесь же уже поставили два вкусных рекорда: изготовили самый большой в России учпочмак и самый большой в мире кыстыбый.

На площадке за конгресс-холлом «Торатау» собралось несколько тысяч уфимцев. Они пришли посмотреть фестиваль «Блогеры России». На него пригласили звездных гостей - Анастасию Ивлеева, ESMI и Милану Хаметову.

фото: ufacity.info

Парк «Кашкадан» тем временем принимает танцевально-музыкальный фестиваль «Свет воды». Он продлится до десяти часов вечера. В 16:00 на площади перед Русским драмтеатром начался концерт «Уфа – любимый город». На мероприятии выступят звезды эстрады регионального масштаба.

Праздник в Уфе закончится в 23:00 красочным салютом, который запустят на площади имени Ленина.