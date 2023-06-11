В Башкирии пьяный водитель Volkswagen врезался в жилой дом

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Вчера, 10 июня, в башкирском городе Стерлитамак пьяный водитель Volkswagen врезался в частный жилой дом. Об этом со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции сообщило информационное агентство «Башинформ».

Авария случилась на перекрестке улиц Железнодорожная и Лесная. Сообщается, что шофер не справился с управлением, врезался в дерево, но все же продолжил путь, но затем столкнулся дорожного знака, после чего влетел в жилой дом.

Строение получило серьезные повреждения: выломалось окно, и разрушилась часть стены. Виновник происшествия не пострадал. Известно, что в момент ДТП он был пьян.

Напомним, похожий случай произошел в начале недели в Уфе. Водитель Renault Duster не справился с управлением на улице 8 Марта и врезался в жилой дом. В аварии пострадали как сам автомобилист, так и его пассажирки – три девушки в возрасте 19, 20 и 24 лет. Всех их с различными травмами доставили в больницу. Впоследствии выяснилось, что водитель внедорожника не имел прав.