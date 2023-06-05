В Уфе 4 человека пострадали после столкновения Renault Duster с жилым домом

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня днем, 5 июня, в Уфе четыре человека разбились в ДТП. О происшествии рассказали пресс-службы городской Госавтоинспекции и Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Авария случилась на улице 8 Марта. 34-летний мужчина за рулем Renault Duster не справился с у правлением, из-за чего автомобиль наехал на бордюр, а затем влетел в жилой дом. Машина перевернулась, чтобы вызволить одну из трех пассажирок, спасателям потребовалось использовать гидравлический инструмент.

В результате инцидента водитель и три девушки 19, 20 и 24 лет получили серьезные травмы. Всех доставили в медицинские учреждения.

– Привлекались четыре бригады скорой медицинской помощи. Трое госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, одна пострадавшая – в городскую клиническую больницу №21. В данный момент пострадавшие проходят обследование, – сообщила «КП-Уфа» пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Специалисты в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.