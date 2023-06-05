У водителя врезавшегося в жилом дом в Уфе внедорожника не было прав

фото: ГИБДД РБ

У 33-летнего мужчины, который за рулем Renault Duster врезался в жилой дом в Уфе, не было водительских прав. В мае текущего года его привлекали к ответственности за пьяную езду и отсутствие удостоверения на управление транспортом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло сегодня днем, 5 июня. Водитель внедорожника не справился с управлением на улице 8 Марта и врезался в жилой дом. В аварии пострадали как сам автомобилист, так и его пассажирки – три девушки в возрасте 19, 20 и 24 лет. Всех их с различными травмами доставили в больницу.