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НовостиПроисшествия10 июня 2023 8:15

По факту пожара на складе горюче-смазочных материалов в Уфе возбудили уголовное дело

Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Следком Башкирии принял решение возбудить уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности по факту пожара на складе горюче-смазочных материалов в Советском районе Уфы.

По версии следователей, ЧП произошло 9 июня на опасном производственном объекте, который расположен на Малой Силикатной улице. Предварительно причиной стало несоблюдение правил промышленной безопасности. В результате пострадал работник объекта, получив ожоги различной степени тяжести. В настоящий момент идет расследование причин произошедшего.