По факту пожара на складе горюче-смазочных материалов в Уфе возбудили уголовное дело

Фото: МЧС Башкирии

Следком Башкирии принял решение возбудить уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности по факту пожара на складе горюче-смазочных материалов в Советском районе Уфы.

По версии следователей, ЧП произошло 9 июня на опасном производственном объекте, который расположен на Малой Силикатной улице. Предварительно причиной стало несоблюдение правил промышленной безопасности. В результате пострадал работник объекта, получив ожоги различной степени тяжести. В настоящий момент идет расследование причин произошедшего.