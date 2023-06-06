Отказались еще в прошлом году! В пивных магазинах Башкирии открестились от продажи смертельного сидра

В Башкирии не продают опасный сидр Фото: УМВД по Ульяновской области

Продавцы пивных магазинов сообщили «КП-Уфа», что отказались от продажи разливного сидра еще в 2022 году.

По данным на утро 6 июня, от отравления смертельным напитком Мистер сидр в России погибли уже 26 человек. Больше всего летальных случаев произошло в Ульяновской области, Самаре и Нижнем Новгороде. Пострадали от опасного напитка еще 62 человека.

Сразу после появления жутких новостей во всех регионах страны начали останавливать продажу напитка «Мистер сидр». Любителей разливного сидра попросили на время отказаться от его употребления в целях безопасности.

Есть ли Мистер сидр в Башкирии?

Ответить на этот вопрос однозначно сложно. Дело в том, что в республике открыты сотни «разливаек», работу которых могут контролировать только профильные органы. В Роспотребнадзоре Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что пока в республике не зафиксировано ни одного случая отравления опасным сидром.

Во любом случае, мы решили пройтись по нескольким точкам продажи разливного алкоголя. Разумеется, продавцы уже были в курсе происходящих событий. В крупнейшей республиканской сети «Главпивторг» нас заверили, что от продажи разливного сидра здесь отказались еще в 2022 году. Такая ситуация сложилась как минимум в двух магазинах сети. В другой точке по продаже слабоалкогольных напитков нас и вовсе заявили, что у них вообще «нет никакого сидра».

Вообще, настоящий сидр получается путем сбраживания яблочного сока или жмыха. В составе оригинального напитка только вода, яблоки и дрожжи – даже в самом худшем случае отравление приведет лишь к головной боли или проблемам с ЖКТ. Поэтому можно предположить, что отравления произошли из-за некого слабоалкогольного напитка, которой лишь называют «сидром».

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