Мэрия Уфы: проект реставрации памятника Салавату Юлаеву еще не готов

Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе еще не готов. Его направили на доработку Фото: Рустем АХУНОВ

Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе еще не готов. Его направили на доработку. После корректировки документ направят на прохождение государственной экспертизы. Он должен будет пройти согласование в том числе в Башкультнаследии. Об этом «КП-Уфа» 8 июня сообщили в мэрии.

– В настоящее время продолжается корректировка проектной документации, после чего с целью проверки правильности технических решений и проведению проверки достоверности сметной стоимости проект будет направлен на прохождение экспертизы, – передали в городской администрации.

Напомним, сейчас памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. На своей Прямой линии в прошлом году глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа может встретить свое 450-летие без своего главного памятника, поскольку его обновление может потребовать длительного времени.