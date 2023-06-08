В Башкирии усилят госконтроль за производством сидра и пива

Фото: УМВД по Ульяновской области

В Башкирии власти усилят контроль за производством сидра и пива. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

На заключительном заседании весенней сессии депутаты регионального парламента рассмотрят в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение безопасности продаваемой в Башкирии сидра, пива, пивных напитков, медовухи и пуаре. Власти будут контролировать соблюдение требований к маркировке и к представлению сведений об обороте слабоалкогольной продукции.

– Более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта и снизит риски для жизни и здоровья граждан, – считает председатель Курултая Константин Толкачев.

Напомним, в начале текущей недели стало известно, что в нескольких регионах после употребления суррогатного алкоголя, напитка под названием «Мистер сидр» самарского производства отравились десятки человек. По состоянию на 7 июня от интоксикации этим спиртным погибли 32 россиянина. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ульяновской области – 20. Еще более 60 человек находятся в больнице. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее «КП-Уфа» прошлась по местным магазинам и выяснила, продается ли смертельный сидр у нас. Вчера стало известно, что «Мистер сидр» поставлялся, в том числе, и на территорию Башкирии.