Суд огласит приговор башкирским министрам Беляеву и Кучарбаеву 8 июня

Слева Беляев, справа Кучарбаев // фото: glavarb.ru

Ленинский районный суд Уфы в четверг, 8 июня, огласит приговор министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщил ТАСС.

Напомним, министры обвиняются в превышении должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был там мэром, а Кучарбаев занимал должность начальника управления капстроительства Башкирии. Для первого прокуратура в качестве наказания запросила девять лет лишения свободы в колонии общего режима, а для второго – восемь лет и десять месяцев.