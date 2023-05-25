Адвокат рассказал, какая компенсация полагается уфимцу, который 64 года добивался отмены приговора за чужое преступление

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Известный уфимский адвокат рассказал, на какую компенсацию морального ущерба может рассчитывать 85-летний Фаткулла Исхаков, который более полувека добивался отмены приговора за преступление, которое он не совершал. По словам Романа Петрова, степень морального ущерба определяет суд, и сумма этой компенсации может быть совершенно разной – и 100 тысяч рублей, и миллион.

– Фаткулле Исхакову пришлось очень многое пережить, поэтому, думаю, на компенсацию в размере полмиллиона рублей, он может рассчитывать. Но повторюсь, это все происходит исключительно через суд, - отметил Роман Петров.

Напомним, что 25 мая для Фаткуллы Исхакова стал самым долгожданным днем за последние 64 года. Еще в далеком 1959 году его осудили за преступление, которого он не совершал: тогда Исхакова приговорили к 15 годам заключения за то, что он якобы изрубил топором лица трех женщин. В итоге мужчина отсидел 13 лет и вышел досрочно на свободу, а потом посвятил всю свою оставшуюся жизнь, чтобы добиться справедливости. Тем более, что и настоящий виновник дал признательные показания, не выдержав угрызений совести. Однако пришлось пройти еще через множество терний и судебных заседаний, прежде чем суд отменил обвинительный приговор и признал за Фаткуллой Исхаковым право на реабилитацию.