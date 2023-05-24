Житель Башкирии отправится служить в зону СВО вслед за сыном

Житель Куюргазинского района Башкирии Роман стал добровольцем, чтобы служить в зоне специальной военной операции вместе с сыном Фото: Александр КОЦ

Житель Куюргазинского района Башкирии Роман стал добровольцем, чтобы служить в зоне специальной военной операции вместе с сыном. Об этом в своих соцсетях 24 мая сообщил глава муниципалитета Юлай Ильясов.

– Мои предки были военными, участвовали в Гражданской войне. Прадед служил в разведроте, и отец тоже продолжил эту семейную традицию. Сегодня мой сын является солдатом контрактной службы. И я обязан помочь нашей армии! – цитирует мужчину чиновник.

Напомним, завтра, 25 мая, на боевое слаживание для подготовки к СВО отправят два башкирских формирования: танковый батальон и зенитно-артиллерийскую батарею. Они носят имена героев СССР Сергея Зорина и Шарифа Сулейманова.