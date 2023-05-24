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НовостиОбщество24 мая 2023 8:42

Из Башкирии на боевое слаживание отправят танковый батальон и зенитно-артиллерийскую батарею

Проводы состоятся в военно-патриотическом парке «Патриот» 25 мая
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Завтра, в четверг 25 мая, из Башкирии на боевое слаживание для подготовки к специальной военной операции отправят танковый батальон и зенитно-артиллерийскую батарею. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Башкирский батальон».

Отправка пройдет с территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе. Мероприятие начнется в 14:00.

Новые формирования были названы в честь героев СССР из Башкирии: танковый батальон носит имя Сергея Зорина, а зенитно-артиллерийская батарея – Шарифа Сулейманова.