ВС Башкирии оставил под стражей обвиняемую в призыве к дезертирству Рамилю Саитову*

кадр видео: Кировский районный суд Уфы

Верховный суд Башкирии 24 мая оставил под стражей активистку из Уфы Рамилю Галим (Саитову)*, обвиняемую в призыве к дезертирству. По постановлению Кировской районной инстанции общественница будет находиться в СИЗО до 16 июля. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Напомним, 11 ноября активистка, будучи несогласной с проведением специальной военной операции, выложила в Youtube видеообращение к мобилизованным в ряды российской армии гражданам с призывом дезертировать. За это против нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Отметим, что в позапрошлом году общественницу приговорили к трем годам колонии-поселения по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму через интернет. Поводами для разбирательства стали два опубликованных ею видео. На одном активистка задает на улице Уфы провокационные вопросы девочкам-армянкам, а на другом – говорит о сносе поклонных православных крестов в Башкирии.

*Рамиля Саитова внесена в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.