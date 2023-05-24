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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:27

СК раскрыл личности всех четверых погибших при пожаре в башкирском селе 24 мая

Жертвами возгорания стала супружеская пара, а также их взрослый пасынок и внук
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в частном доме в башкирском селе Старокучурбаево ночью 24 мая погибла супружеская пара 74 и 67 лет, их 45-летний пасынок и 16-летний внук. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения погибших.

– В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причина возгорания, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему, – передали в СК.

Напомним, пожар случился на улице Цветочной. На сельском участке, помимо жилого дома, также сгорели баня и сарай. Проверку по факту инцидента проводит прокуратура. В причинах возгорания разбираются специалисты МЧС.