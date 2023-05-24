Трое взрослых и ребенок погибли при крупном пожаре в башкирском селе

фото: МЧС РБ

В селе Старокучурбаево Благоварского района Башкирии при пожаре погибли трое взрослых и ребенок: на участке по улице Цветочной сгорели жилой деревянный дом, баня и сарай. Инцидент произошел ночью 24 мая. Об этом сообщило региональное МЧС.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренного ведомства, открытым пламенем горели все три постройки. Спасатели подали на тушения два пожарных ствола.

фото: МЧС РБ

– Пожар локализован на площадь 79 кв. метров, – передали в МЧС. – В ходе тушения пожара обнаружены тела 4-х погибших. Предположительно 3 взрослых и 1 ребенок, личности устанавливаются. Проливка и разбор конструкций продолжается.

По указанию начальника главного управления башкирского МЧС Марата Латыпова на место трагедии выехал его зам, а также оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель.

фото: прокуратура РБ

Проверку по факту пожара проводит регионального прокуратура. При наличии оснований ведомство примет меры. Правоохранительный орган также контролирует ход и результаты доследственного разбирательства.