Среди четверых погибших при пожаре в башкирском селе 24 мая оказался 16-летний подросток

фото: Telegram // Ирек Сагитов

Среди четверых человек, погибших при пожаре в жилом доме в башкирском селе Старокучербаево, оказался 16-летний подросток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

Как пояснил чиновник, пожар вспыхнул сегодня, 24 мая, в четыре часа утра. По предварительной информации, в доме, где возникло возгорание, не было извещателя.

– Призываю вас не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдения правил пожарной безопасности, – написал Сагитов. – Как правило, причинами пожара является неосторожное обращение с огнём, курение в состоянии алкогольного опьянения, неисправность электрооборудования.

Напомним, помимо жилого дома, при пожаре в Старокучербаево также сгорели баня и сарай. Сейчас на месте происшествия работают замначальника МЧС Башкирии, оперативная группа, эксперт испытательной лаборатории и дознаватель ведомства, а также прокуратура и следователи.