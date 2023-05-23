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НовостиОбщество23 мая 2023 12:46

В Уфе вернувшийся из зоны СВО военнослужащий пришел на последний звонок к дочери

Трогательная встреча попала на видео
Источник:kp.ru
кадр видео: Telegram // Подслушано в Башкирии

кадр видео: Telegram // Подслушано в Башкирии

В Уфе вернувшийся после ранения из зоны специальной военной операции боец пришел на последний звонок к своей дочери. Видео трогательной встречи, которая случилась в классе одной из школ Советского района, поделился телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

На кадрах видно, как мужчина заходит с цветами в класс – и к нему в объятья тут же бежит его дочь. Девочка не может сдержать слез. Ее одноклассники встретили мужчину аплодисментами.

Напомним, в апреле в Шаранском районе на видео попала встреча прибывшего в отпуск с СВО бойца с матерью.