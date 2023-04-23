Трогательная встреча прибывшего в отпуск с СВО бойца с матерью в Башкирии попала на видео

Фото: скриншот видео

В республиканских СМИ активно распространяется видеоролик, снятый в деревне Три Ключа в Шаранском районе Башкирии. На кадрах прибывший в отпуск из зоны проведения СВО Дмитрий Минигалеев впервые за полгода встречает маму. Трогательное видео опубликовали сотрудники местного сельсовета в социальных сетях.

Торжественная встреча Дмитрия Минигалеева в родной деревне произошла еще 18 апреля. Как пояснили сотрудники сельской администрации, на встречу с мобилизованным бойцом, прибывшим в двухнедельный отпуск, пришли едва ли не все односельчане.

- Выражаем огромную благодарность родителям Дмитрия за достойное воспитание сына, за то, что перед нами стоит храбрый и мужественный воин! – написали в социальных сетях сотрудники Мичуринского сельсовета Шаранского района Башкирии.