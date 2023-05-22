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НовостиОбщество22 мая 2023 10:29

Канада ввела санкции против министра труда Башкирии Ленары Ивановой

Ранее ограничения на чиновницу также наложили Совет Европы и президент Украины
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Министерство семьи, труда и соцзащиты населения

фото: vk.com // Министерство семьи, труда и соцзащиты населения

Канады внесла в санкционный список министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленару Иванову. Соответствующая информация появилась на сайте правительства страны. Там указано, что ограничения, вступившие в силу 18 мая, введены за «грубые и систематические нарушения прав человека».

Помимо Ивановой, в список также попали министр просвещения России Сергей Кравцов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним, ранее санкции против Ивановой ввели Совет Европы и президент Украины.