Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова попала под европейские санкции

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Накануне Совет Европы опубликовал список граждан России, в отношении которых введены персональные санкции. В него попала министр семь, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Причиной, по которой Ленара Иванова попала под европейские санкции авторы ограничений называют ее якобы «вовлеченность в депортацию украинских детей в Россию». По мнению европейских политиков и парламентариев, она содействовала нелегальному и незаконному вывозу несовершеннолетних детей с территории Украины и дальнейшему их усыновлению гражданами России.

В свою очередь, в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии все обвинения категорически отрицают и не признают. Как пояснили в ведомстве редакции «РБК-Уфа», возможно, что авторы ограничений называют «депортацией» эвакуацию детей из дома-интерната №1 в Донецке в регионы России, среди которых была и Башкирия.

- Действительно, осенью прошлого года из Ростова-на-Дону, куда уже были перевезены на тот момент дети, в Уфу приехала группа воспитанников донецкого интерната. Эвакуация детей, находящихся под опекой государства, была организована с целью обеспечения их безопасности и доступа к образованию. В настоящее время ни один из них не усыновлен, все они находятся на воспитании в трех центрах содействия семейному воспитанию республики, - цитирует пресс-службу Минтруда Башкирии «РБК-Уфа».