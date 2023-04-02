Президент Украины Зеленский ввел санкции против главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции сроком на 10 лет против министра труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, ограничения предусматривают блокировку активов на Украине и предотвращение оттуда вывода капиталов при их наличии, полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий компаний, а также приостановка экономических и финансовых обязательств.

Напомним, ранее Иванова попала под европейские санкции. Причиной их введения авторы называют якобы вовлеченность чиновницы «в депортацию украинских детей в Россию».