Названа предварительная причина ДТП с 2 погибшими в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал предварительную причину смертельного ДТП в Альшеевском районе республики.

Инцидент произошел сегодня днем, 19 мая. На 73 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись «Газель» и встречный Derways. От удара фургон загорелся. Оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Известно об одном выжившим – это пассажир «Газели». Его доставили в больницу. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту трагедии. На место происшествия лично выехал глава Госавтоинспекции региона.

– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства [ДТП] будут установлены, но, предварительно установлено, что водитель легкового кроссовера уснул, – заявил Владимир Севастьянов.