«Водитель сгорел»: два человека погибли в Башкирии при ДТП с возгоранием

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 19 мая, в Альшеевском районе Башкирии при ДТП с фургоном и внедорожником погибли два человека. Первый автомобиль в результате аварии загорелся. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в 12-м часу дня. На 73-м километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки цельнометаллическая «Газель» и встречный Derways. От удара фургон загорелся. Оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Известно об одном выжившим – это пассажир «Газели». Его доставили в больницу.

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Очевидец опубликовал в соцсетях видео с последствиями жуткой аварии. На кадрах видно пылающую «Газель». По словам автора ролика, ее «водитель сгорел прямо внутри» салона.

Севастьянов добавил, что лично выехал на место происшествия, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося.