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Происшествия19 мая 2023 7:30

«Водитель сгорел»: два человека погибли в Башкирии при ДТП с возгоранием

Два человека погибли при ДТП со сгоревшей «Газелью» и Derways в Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Владимир Севастьянов

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 19 мая, в Альшеевском районе Башкирии при ДТП с фургоном и внедорожником погибли два человека. Первый автомобиль в результате аварии загорелся. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в 12-м часу дня. На 73-м километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки цельнометаллическая «Газель» и встречный Derways. От удара фургон загорелся. Оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Известно об одном выжившим – это пассажир «Газели». Его доставили в больницу.

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Очевидец опубликовал в соцсетях видео с последствиями жуткой аварии. На кадрах видно пылающую «Газель». По словам автора ролика, ее «водитель сгорел прямо внутри» салона.

Севастьянов добавил, что лично выехал на место происшествия, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося.

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

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