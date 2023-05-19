Прокуратура Башкирии начала проверку по факту смертельного ДТП с «ГАЗелью» и Derways

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту смертельного ДТП в Альшеевском районе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня днем, 19 мая. На 73 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись «Газель» и встречный Derways. От удара фургон загорелся. Оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Известно об одном выжившим – это пассажир «Газели». Его доставили в больницу.

На место происшествия лично выехал глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося. Для координации работы правоохранительных органов к месту трагедии прибыл исполняющий обязанности прокурора Альшеевского района Алексей Петров.