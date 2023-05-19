В Уфе 20 мая из-за соревнований по дуатлону на десять часов перекроют улицу Набережную

В Уфе 20 мая, из-за чемпионата Башкирии по дуатлону на десять часов перекроют участок улицы Набережной между домом №232 и пересечением с Сочинской

В Уфе в субботу, 20 мая, из-за чемпионата Башкирии по дуатлону на десять часов перекроют участок улицы Набережной между домом №232 и пересечением с Сочинской. Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00. Об этом предупредила мэрия.

– Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям столицы заранее планировать свой маршрут движения с учетом запланированных ограничений, – передали в администрации.

Напомним, на следующей неделе в Уфе ожидается перекрытие сразу нескольких улиц: 23 и 24 мая из-за прибытия мощей Георгия Победоносца и с 23 по 29 мая в связи с проведением книжной ярмарки.