В Уфе из-за прибытия мощей Георгия Победоносца 23 и 24 мая перекроют три улицы

В Уфе из-за прибытия мощей великомученика Георгия Победоносца 23 и 24 мая на несколько часов перекроют проезд на трех улицах возле Кафедрального собора Рождества Богородицы

В Уфе из-за прибытия мощей великомученика Георгия Победоносца 23 и 24 мая на несколько часов перекроют проезд на трех улицах возле Кафедрального собора Рождества Богородицы. Об этом предупредила мэрия.

В администрации уточнили, что движение будет ограничен с 8:00 до 20:00 23 мая и с 8:00 до 18:00 24 мая на следующих участках улиц:

– Кирова (от Ветошникова до Айской);

– Амурской (между домами №60 по Амурской и №91 по Кирова);

– Крестьянской (между домами №63 по Крестьянской и №91 по Кирова).

Напомним, ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца привезут в уфимский собор Рождества Богородицы в Уфе 23 мая. Торжественная встреча состоится в 10:00, а проводы пройдут уже на следующий день в 18:00.