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НовостиОбщество18 мая 2023 9:47

Из-за книжной ярмарки в Уфе с 23 по 29 мая перекроют улицы Пушкина и Советскую

Из-за ограничения изменится схема движения десяти автобусных маршрутов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе из-за проведения Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней – с 23 по 29 мая – перекроют два участка улиц

В Уфе из-за проведения Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней – с 23 по 29 мая – перекроют два участка улиц

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из-за проведения Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней – с 23 по 29 мая – перекроют два участка улиц: Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Заки Валиди и Октябрьской Революции). Об этом предупредила городская администрация.

Из-за ограничения изменится движение десяти автобусных маршрутов №13, №14, №31, №51, №51а, №57, №57а №234, №249, №257к. Со схемой общественного транспорта можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Напомним, сама книжная ярмарка будет проходить в Уфе с 26 по 28 мая. Мероприятие развернется на Советской площади и прилегающих пространствах.