В Уфе таксист встретил на дороге двух лосей и проводил их до леса

фото: соцсети

Минувшей ночью, 19 мая, известный в Уфе таксист Эдуард Асадуллин встретил на дороге двух лосей. Об этом мужчина сообщил в своих соцсетях, опубликовав видео с гуляющими по проезжей части животными.

– Везу пассажирку в 3 ночи по [улице] Р. Нуреева. Сворачиваю на [бульвар] Давлеткильдеева и… Лоси бегают по дороге! Лишь бы не сбил никто их, – сказал на видео таксист.

Полтора часа спустя при завершении смены шофер вернулся в район, где встретил лосей – а те все продолжали гулять. Мужчина решил сопроводить их до близлежащего леса. На последнем видео, которое он заснял, можно заметить, как животные неспешным шагом возвращаются в свою естественную среду обитания.

Напомним, таксист Эдуард Асадуллин стал известен на всю Уфу еще летом 2021 года благодаря своим позитивным видео. Он также активно занимается благотворительностью.