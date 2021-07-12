Видео: таксист из Уфы показал, как должно начинаться утро понедельника

Таксист поднял настроение пассажиркам

Водитель популярной службы такси Эдуард показал, как нужно начинать утро понедельника. Мужчина подвозил пассажирок до работы и устроил для них настоящую дискотеку. Он врубил на полную песню «Капитал» Ляписа Трубецкого, под которую девушки начали танцевать. Все происходящее шофер снял на камеру, а видео выложил у себя на странице в инстаграме.

– Пусть вот эти две девочки сделают сегодня весь ваш день. Пусть ваш день будет таким же веселым, как у них утро начинается. Я только мечтаю, чтобы каждое утро мои пассажиры были такими, – говорит на видео Эдуард.

После того как таксист довез клиенток до работы и высадил их – те уже не могли остановиться и начали под музыку делать зарядку. «Вот так у них начинается утро. Вообще красавцы. Они реально просто сделали мое утро. Посмотрите, что творят: они делают зарядку перед работой», - говорит за кадром водитель.

В беседе с «КП-Уфа» Эдуард уверил, что все происходящее на видео – не постановка. Он действительно забрал девушек с двух адресов и повез на работу. «Пассажирки сразу поняли, что попали в необычную машину», – смеется таксист. По словам мужчины, он таксует уже год по 12 часов в день – это его основная работа, которая приносит ему удовольствие: «Я на своей странице стараюсь нести позитив и ломать стереотипы о службе в такси – о том, что там работают уставшие, недовольные жизнью люди. Я с удовольствием выхожу на работу. Я кайфую от нее и хочу, чтобы каждый человек так же был на своем месте».

Таксист радует своих пассажиров не только музыкой и хорошим настроением. Перед задними местами он усадил плюшевого мишку «Потапыча» с корзиной, в которой лежат конфеты, а на боковых дверях автомобиля мужчина заботливо оставляет бутылки с водой.

Этого мишку таксист назвал Потапычем

Еще Эдуард повесил в машине табличку с правилами для клиентов, которые сводятся к одному - быть в хорошем настроении.

Эдуард оставил послание для своих пассажиров