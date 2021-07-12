Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2021 9:37

Видео: таксист из Уфы показал, как должно начинаться утро понедельника

Водитель устроил для пассажирок настоящую дискотеку перед работой
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таксист поднял настроение пассажиркам

Таксист поднял настроение пассажиркам

Водитель популярной службы такси Эдуард показал, как нужно начинать утро понедельника. Мужчина подвозил пассажирок до работы и устроил для них настоящую дискотеку. Он врубил на полную песню «Капитал» Ляписа Трубецкого, под которую девушки начали танцевать. Все происходящее шофер снял на камеру, а видео выложил у себя на странице в инстаграме.

– Пусть вот эти две девочки сделают сегодня весь ваш день. Пусть ваш день будет таким же веселым, как у них утро начинается. Я только мечтаю, чтобы каждое утро мои пассажиры были такими, – говорит на видео Эдуард.

После того как таксист довез клиенток до работы и высадил их – те уже не могли остановиться и начали под музыку делать зарядку. «Вот так у них начинается утро. Вообще красавцы. Они реально просто сделали мое утро. Посмотрите, что творят: они делают зарядку перед работой», - говорит за кадром водитель.

В беседе с «КП-Уфа» Эдуард уверил, что все происходящее на видео – не постановка. Он действительно забрал девушек с двух адресов и повез на работу. «Пассажирки сразу поняли, что попали в необычную машину», – смеется таксист. По словам мужчины, он таксует уже год по 12 часов в день – это его основная работа, которая приносит ему удовольствие: «Я на своей странице стараюсь нести позитив и ломать стереотипы о службе в такси – о том, что там работают уставшие, недовольные жизнью люди. Я с удовольствием выхожу на работу. Я кайфую от нее и хочу, чтобы каждый человек так же был на своем месте».

Таксист радует своих пассажиров не только музыкой и хорошим настроением. Перед задними местами он усадил плюшевого мишку «Потапыча» с корзиной, в которой лежат конфеты, а на боковых дверях автомобиля мужчина заботливо оставляет бутылки с водой.

Этого мишку таксист назвал Потапычем

Этого мишку таксист назвал Потапычем

Еще Эдуард повесил в машине табличку с правилами для клиентов, которые сводятся к одному - быть в хорошем настроении.

Эдуард оставил послание для своих пассажиров

Эдуард оставил послание для своих пассажиров

Смотреть видеосюжет
Таксист показал, как должно выглядеть утро понедельника // 12.07
Таксист показал, как должно выглядеть утро понедельника // 12.07