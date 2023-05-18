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НовостиПроисшествия18 мая 2023 6:59

Самолет рейса Петербург-Уфа не смог взлететь из-за технической неисправности

Командир воздушного судна доложил о необходимости вернуться на стоянку
Источник:kp.ru
Самолет Airbus A319 рейса Санкт-Петербург – Уфе не смог взлететь из-за технической неисправности

Самолет Airbus A319 рейса Санкт-Петербург – Уфе не смог взлететь из-за технической неисправности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолет Airbus A319 рейса Санкт-Петербург – Уфе не смог взлететь из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел 18 мая в половине первого ночи по московскому времени. В аэропорту Пулково воздушное судно готовилось к полету в башкирскую столицу и находилось на предварительном старте, когда командир доложил о необходимости вернуться на стоянку. Причиной такого решения стала техническая неисправность. Какая именно, не уточняется.

Напомним, в минувший понедельник самолет рейса Бованенково-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Уфе.