Самолет рейса Петербург-Уфа не смог взлететь из-за технической неисправности

Самолет Airbus A319 рейса Санкт-Петербург – Уфе не смог взлететь из-за технической неисправности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолет Airbus A319 рейса Санкт-Петербург – Уфе не смог взлететь из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел 18 мая в половине первого ночи по московскому времени. В аэропорту Пулково воздушное судно готовилось к полету в башкирскую столицу и находилось на предварительном старте, когда командир доложил о необходимости вернуться на стоянку. Причиной такого решения стала техническая неисправность. Какая именно, не уточняется.

Напомним, в минувший понедельник самолет рейса Бованенково-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Уфе.