Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера около полуночи, 15 мая, в Уфе совершил экстренную посадку самолет рейса Бованенково-Екатеринбург. Об этом рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Сообщается, что из-за случившейся грозы над екатеринбургским аэродромом «Кольцово» экипаж воздушного судна решил посадить самолет в международном аэропорту столицы Башкирии. Посадка прошла благополучно.

Напомним, недавно следовавший из Уфы пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения стойки шасси. Красноярский следственный отдел на транспорте организовал проверку по признакам уголовного дела о нарушении правил безопасности.