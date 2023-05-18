Главный спасатель Уфы рассказал, что водолазы находили на дне рек и озер

фото: УГЗ

Начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов рассказал, что водолазы находили на дне рек и озер при подготовке пляжей к летнему сезону. Руководитель экстренного ведомство поделился любопытными случаями в эфире ЦУР 18 мая.

– В основном [находим] топляк, бытовой мусор, различные коряги, большие мидии. Бывает, достаем и достаточно интересные вещи. Так, при погружении был поднят со дна якорь, который пролежал на дне порядка ста лет. Кроме этого, достали бивни мамонта, бизона – животных, которые умерли 9-11 тыс. лет назад, челюсть шерстистого носорога, – рассказал глава УГЗ.

По данным мэрии Уфы, 1 июня в городе откроются десять городских пляжей. 18 и 19 мая специальная комиссия проведет их осмотр.