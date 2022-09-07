Рог бизона, бивень мамонта, череп носорога. Какие находки таят водоемы Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Спасатели Управления гражданской защиты (УГЗ) сегодня, 7 сентября, рассказали об уникальной находке, которую сделал спасатель второго класса Антон Ходосов во время учебно-тренировочных сборов. В ведомстве сообщили, что водолаз обнаружил на дне реки древнейший артефакт – череп носорога. Как выяснилось, подобное происходит в в столице республики не впервые.

Восемь тысяч лет под водой

Тренировка Антона Ходосова проходила в районе Князевской переправы, именно там ежегодно сотрудники УГЗ оттачивают свое мастерство по водолазному делу. Спасатель в сразу обратил внимание на останки, а потом, когда их уже предварительно осмотрели ученые, выяснилось, что череп принадлежит шерстистому носорогу, который существовал на Земле более восьми тысяч лет назад.

Фото: УГЗ Уфы

Сейчас череп уникального животного передадут в Национальный музей Башкирии. Ученые намерены тщательно изучить находку, чтобы подтвердить точный возраст и вид.

Стоит отметить, что в палеонтологическом фонде республики пока еще останков этого вида нет, существует только несколько похожих экземпляров, которые принадлежат сибирскому носорогу, вымершему 5-6 тысяч лет назад.

Мамонт и бизон

Аналогичный случай со спасателями поискового отряда управления произошел в августе, но на сей раз на реке Белой. Андрей Алексеев и Николай Григьрев отправились на рыбалку и подводную охоту.

Во время одного из погружений мужчины заметили сначала похожий на бивень мамонта предмет, а после рог с частью черепа. Позже эксперты подтвердили, что останки действительно принадлежат бизону и мамонту.

Фото: УГЗ Уфы

Ученые рассказали, что животные вымерли около 10-11 тысяч лет назад. Эти ценные артефакты также передали в Национальный музей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Башкирские археологи открыли древний некрополь около известного мавзолея

Уникальные артефакты с раскопок теперь пополнят фонд нового музея (подробнее)