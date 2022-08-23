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Общество23 августа 2022 14:51

В Уфе спасатели нашли на дне Белой бивень мамонта и рог бизона

Ценные артефакты передали в национальный музей Башкирии
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: УГЗ по г. Уфе

Фото: УГЗ по г. Уфе

Необычные находки обнаружили уфимские спасатели на дне реки Белой. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, спасатели Андрей Алексеев и Николай Григорьев очень увлекаются рыбалкой, дайвингом и подводной охотой. Во время одного из погружений они вытащили из воды странный предмет, очень похожий на рог мамонта. А чуть позже – и рог с уцелевшей частью черепа древнего животного.

Удивленные водолазы немедленно отправили фотографии своих находок экспертам, а те уже подтвердили, что это действительно останки мамонта и бизона, которые, к слову, вымерли около 10-11 тысяч лет назад. Сейчас ценные артефакты были переданы в дар Национальному музею Башкирии, где они пополнят палеонтологический фонд.