В Уфе простились с руководителем Башстата Акрамом Ганиевым

фото: glavarb.ru

В Уфе сегодня, 15 мая, состоялась церемония прощания с руководителем Башстата Акрамом Ганиевым, который умер 14 мая в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Башкирии.

Траурную церемонию посетил члены местного правительства, депутаты Госсобрания-Курултая, заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе и глава республики Радий Хабиров. Последний принес родным и близким покойного соболезнования.

– Мы провожаем Акрама Мухаметовича в последний путь. Он жил вместе с республикой, развивался с ней, был её неотъемлемой частью. Он был нашим товарищем, принципиальным человеком, очень компетентным руководителем. Акрам Мухаметович долгие годы сплачивал коллектив Башкортостанстата, – сказал Хабиров. – Он навсегда останется в нашей памяти.

фото: glavarb.ru

Акрам Ганиев начал работать в статистическом ведомстве еще в 1983 году: до 1994 года был начальником отдела Статуправления БАССР, с 1994 по 2000 год стал зампредом регионального Госкомстата, а затем возглавил орган. После того как ведомство преобразовали в территориальный орган Росстата в 2005 году продолжал им управлять до последних дней.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, так же прошедшем 15 мая, глава республики Радий Хабиров поручил поддерживать маленьких детей Ганиева.