Хабиров поручил помогать маленьким детям умершего руководителя Башстата Акрама Ганиева

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Сегодня, 15 мая, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве высказался о смерти руководителя Башстата Акрама Ганиева.

– Сегодня у нас начало работы не очень радостное. В ночь с 5 на 6 [мая] нам позвонили и сказали, что в больницу попал Акрам Ганиев. К сожалению, спасти его не удалось – он умер. Я что попрошу… У него маленькие дети. Надо помогать, периодически звонить. Он всю свою жизнь отдал нашей республике, – сказал руководитель региона.

После этого Хабиров объявил минуту молчания в память о покойном.

Напомним, о смерти 64-летнего Акрама Ганиева стало известно накануне, 14 мая. Он возглавлял статистическое ведомство республики более 20 лет.