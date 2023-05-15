Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 8:29

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новых кадровых назначениях

Они касаются Верховного суда республики и правительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новых кадровых назначениях в республике. Он сделал это на оперативном совещании в местном правительстве 15 мая.

Так, по указу президента России председателем Верховного суда региона на 6-летний срок назначили Раиля Шайдуллина.

– Я думаю, в ближайшее время мы познакомимся. Новому руководителю пожелаем успехов в этой работе, – сказал Хабиров.

Также чиновник отдельно рассказал о назначении бывшего главы Ишимбайского района, а ныне руководителя аппарата правительства Азамата Абдрахманова вице-премьером. Тем временем новым главой Уфимского района был избран Николай Ельников. Он сменил на этом посту Вилория Угарова.