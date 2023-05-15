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Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новых кадровых назначениях в республике. Он сделал это на оперативном совещании в местном правительстве 15 мая.

Так, по указу президента России председателем Верховного суда региона на 6-летний срок назначили Раиля Шайдуллина.

– Я думаю, в ближайшее время мы познакомимся. Новому руководителю пожелаем успехов в этой работе, – сказал Хабиров.

Также чиновник отдельно рассказал о назначении бывшего главы Ишимбайского района, а ныне руководителя аппарата правительства Азамата Абдрахманова вице-премьером. Тем временем новым главой Уфимского района был избран Николай Ельников. Он сменил на этом посту Вилория Угарова.