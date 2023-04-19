Вилорий Угаров ушел с поста главы Уфимского района Башкирии

Фото: vk.com/ugarov.ufimadm

Вилорий Угаров ушел с поста главы администрации Уфимского района Башкирии. Об этом чиновник сообщил на своей личной станице в социальных сетях.

На этой должности чиновник проработал девять лет. Решение об уходе в отставку, как утверждает Угаров в своей публикации, далось ему непросто. Он поблагодарил жителей муниципалитета за сотрудничество и содействие.

– Конечно, я подвожу итоги того, что было сделано. Жители района видят и знают не только наши добрые дела и достижения, но и показывают нам, где еще необходимо приложить усилия, – отметил экс-глава района.