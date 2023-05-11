Путин назначил председателем Верховного Суда Башкирии Раиля Шайдуллина

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Президент России председателем Верховного Суда Башкирии Раиля Шайдуллина. Вчера, 10 мая, глава государства, как рассказала объединенная пресс-служба судов, подписал соответствующий указ.

Тем же самым указом на шестилетний срок председателем Илишевского районного суда был назначен Айдар Хайруллин, а председателем Кумертауского межрайонного суда – Фаргат Халитов.

Галина Гиндуллина, Ирина Маркелова и Людмила Решетникова, согласно документу, стали судьями Верховного Суда региона. Также назначения получили Хайдар Ахметгалин (судья Белебеевского городского суда), Яна Иткулова (судья Кармаскалинского межрайонного суда), Эльвира Вахитова (судья Кировского районного суда Уфы ), Ольга Лаврентьева (судья Кировского районного суда Уфы ) и Зарина Усманова (судья Стерлитамакского городского суда).